Marokko ontkent contact met 'Republiek Donetsk' over Saadun

Marokko ontkent contact te hebben met de zelfverklaarde 'Republiek Donetsk' over de ter dood veroordeelde Marokkaan Ibrahim Saadun.

Dat meldt de Marokkaanse ambassade in Kiev in een bericht van persbureau MAP.

De verklaring van de ambassade komt nadat Nataliya Nikonorova, 'buitenlandminister' van de 'Republiek Donetsk', in verklaringen liet weten "signalen" te hebben ontvangen van Marokko met betrekking tot Saadun, de Marokkaan die in april werd opgepakt toen hij vocht voor de Oekraïense strijdkrachten. Hij werd begin deze maand ter dood veroordeeld door een rechtbank in de pro-Russische regio Donetsk.

Donetsk wordt niet door de Verenigde Naties of Marokko erkent en de Marokkaanse ambassade in Kiev ontkent dan ook dat er sprake is van "officieel of onofficieel contact".

