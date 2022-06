Marokko: jaarlijks meer dan 330.000 voortijdige schoolverlaters

Jaarlijks verlaten in Marokko zo'n 331.000 jongeren voortijdig het onderwijs.

Dat meldt minister Chakib Benmoussa (Nationaal Onderwijs, Basisonderwijs en Sport) maandag in de Kamer.

Het percentage voortijdige schoolverlaters in de drie onderwijslagen in de publieke sector is landelijk opgelopen tot 5,3 procent. Het percentage is hoger in landelijke gebieden (5,9 procent).

Leerproblemen

Uit een recent rapport van de Hoge Raad voor Onderwijs, Vorming en Wetenschappelijk Onderzoek is gebleken dat leerproblemen de voornaamste oorzaak zijn van het hoge aantal voortijdige schooluitvallers.



Volgens het rapport hebben veel leerlingen geen profijt gehad van de eerste vijf leerjaren van het lager onderwijs en kampen ze daardoor in het zesde (examen)jaar met leerproblemen. Ruim 32 procent van de leerlingen in het zesde jaar verstaat slechts 42 procent van de Arabische lesstof en slechts 12 procent van de leerlingen verstaat in het zesde jaar voldoende Frans om de lessen te kunnen volgen.

Het resultaat is een aanzienlijk hoog aantal schooluitvallers, waarvan de financiële en maatschappelijke kosten een negatief effect hebben op het onderwijssysteem en de gemeenschap in het geheel.



De leerproblemen zouden worden veroorzaakt door het gebrek aan verplicht basisonderwijs waardoor de resultaten en mogelijkheden van het onderwijssysteem drastisch worden beperkt.

Het onderwijsministerie werkt aan een routekaart om het aantal schoolverlaters te verlagen. Zo wil de minister het basisonderwijs universeel maken en het schoolaanbod uitbreiden door aandacht te besteden aan gemeentelijke scholen.

