Marokko meldt meer dan 4000 nieuwe coronabesmettingen en 3 doden

In de laatste 24 uur werden 4.009 nieuwe coronabesmettingen en drie coronadoden geregistreerd

Dat meldt het Ministerie van Volksgezondheid. Het is het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds 29 januari.

De meeste besmettingen werden geregistreerd in de regio Casablanca-Settat (1.751), gevolgd door Rabat-Salé-Kenitra (860), Fes-Meknes (500), Marrakech-Safi (266) en Tanger-Tetouan-Al Hoceima (179).

In het laatste etmaal werden 15.142 tests uitgevoerd, daarvan bleek 26,5 procent positief. Het aantal actieve besmettingsgevallen is opgelopen tot 22.018, waarvan 135 opgenomen in het ziekenhuis.

