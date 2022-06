Migratiedrama Melilla: Marokko verwijt Algerije 'opzettelijke laksheid' in grensbeleid

De Marokkaanse ambassade in Spanje beschuldigt buurland Algerije van "opzettelijke laksheid" bij de controle van de grens met Marokko.

In een persbericht legt de ambassade van Marokko een verband tussen het grensbeleid van Algerije en de gewelddadige bestorming van de grens tussen Marokko en Spanje.

Het diplomatieke kantoor voert aan dat de massale grensbestorming onder meer mogelijk was omdat de Algerijnse grenspolitie laks is geweest bij het terugdringen van sub-Sahara-migranten die via Algerije in Marokko aankomen om de landsgrens met Spanje over te steken.

Bij de grensbestorming zijn vrijdag zeker 27 mensen om het leven gekomen, de meesten als gevolg van ernstige verwondingen die ze opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels. Het was in omvang een van de grootste bestormingen die de sinds 1971 opgerichte 6 meter hoge versperringen te verwerken kregen.



Naar schatting bestormden 2000 migranten het grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.

De ambassade legt uit dat de migranten ditmaal geen gebruik hebben gemaakt van de gedeelte van het grenshekwerk dat doorgaans word gebruikt door migranten maar kozen voor de zogenaamde 'barrio-chino-doorgang'. Doordat dit gedeelte van het hekwerk veel smaller is werd de doorgang razendsnel overspoeld door de massale toestroom van migranten.



De opmerkelijke keuze voor de smallere doorgang duidt er volgens de ambassade op dat de migranten gewiekst en georganiseerd te werk gingen. In foto's laat de ambassade zien dat de migranten haken en kettingen bij zich droegen die vermoedelijk bedoeld waren om over het 6 meter hoge hekwerk te klimmen. Er werden echter ook stokken en messen aangetroffen, bedoeld om agenten van de grenspolitie aan te vallen.

Mensenhandel

Marokko heeft de afgelopen vijf jaar 5.000 mensenhandelnetwerken ontmanteld en sinds 2017 hebben de Marokkaanse autoriteiten 360.000 pogingen tot illegale migratie verhinderd.

De ambassade wees op het geweld van mensenhandelnetwerken die er niet voor schuwen om mensenlevens te riskeren en onderstreepte het voornemen van Marokko om de samenwerking met Spanje, op het gebied van grensbeveiliging en migrantenbeheer, te versterken.

© MAROKKO.NL 2022