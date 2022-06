Ben & Jerry's ijs toch verkrijgbaar in illegale Israëlische nederzettingen

IJsmerk Ben & Jerry's blijft toch beschikbaar in Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied.

Moederbedrijf Unilever maakte bekend dat het zijn belang in het ijsmerk in Israël overdoet aan Avi Zinger, eigenaar van branchegenoot American Quality, dat al een verkooplicentie voor het ijsmerk had.

Als onderdeel van het nieuwe contract wordt het ijs in heel Israël en op de Westelijke Jordaanoever verkocht onder de Hebreeuwse en Arabische naam.

Ben & Jerry's, dat een activistisch imago heeft, haalde eerder in Israël al de woede op de hals van veel Israëliërs door aan te kondigen geen ijs meer te willen verkopen in de illegale nederzettingen in Palestijns gebied. Volgens de oprichters van het ijsmerk past de verkoop niet in de waarden van het bedrijf.



Ben & Jerry's had bij de overname in 2000 al bedongen dat het zijn eigen koers mocht blijven varen op het gebied van zijn sociale missie. Unilever werd daarbij primair verantwoordelijk voor financiële en operationele beslissingen. Volgens Unilever is alleen Ben & Jerry's in Israël verkocht. Het concern blijft eigenaar van het merk elders.

Unilever zegt in een reactie "nooit enige steun te hebben betuigd aan de Boycot Divestment Sanctions (BDS)", een beweging die internationaal oproept tot verzet tegen Israël. Unilever heeft ook niet de intentie om dat standpunt te veranderen, zo klinkt het.

