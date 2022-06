Migratiedrama Melilla: Spaanse premier belooft 'volledige medewerking'

De Spaanse premier Pedro Sanchez beloofde woensdag "volledige medewerking" te verlenen aan het onderzoek naar de dood van 23 Afrikaanse migranten.

Ze kwamen vrijdag om het leven bij pogingen om het grenshek tussen Marokko en de Spaanse exclave Melilla te beklimmen. De meesten verloren het leven als gevolg van ernstige verwondingen die ze opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels.

Het was in omvang een van de grootste bestormingen die de sinds 1971 opgerichte 6 meter hoge versperringen te verwerken kregen. Naar schatting bestormden 2000 migranten het grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.

"Het spijt me zeer voor het verlies van mensenlevens", zei Sanchez in een interview met Cadena Ser radio. Hij benadrukte nogmaals het "recht van Ceuta en Melilla" om zich te verdedigen tegen maffiosi en mensensmokkelaars.



De Spaanse justitie heeft woensdag aangekondigd een onderzoek te zullen openen naar het overlijden van de migranten. Het Spaanse openbaar ministerie had dinsdag om het onderzoek gevraagd in de hoop "meer licht te werpen" op wat er is gebeurd.

De verklaring kwam enkele uren nadat de Verenigde Naties (VN) hadden opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek. De VN noemde het "buitensporige gebruik van geweld" tijdens de gebeurtenissen van vrijdag "onaanvaardbaar".

