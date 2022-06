Eid al-Adha in Nederland op 9 juli

De eerste sikkel van de maan is vandaag waargenomen en de maand Dhul-Hijjah 1443 start morgen 30 juni.

Dat melden de religieuze autoriteiten in Saoedi-Arabië. Het offerfeest Eid al-Adha wordt in Nederland vanaf zaterdag 9 juli gevierd.

In Marokko is de maansikkel niet waargenomen en start de nieuwe maand op vrijdag 1 juli, meldt het Ministerie van Islamitische Zaken vandaag. In Marokko begint het offerfeest op zondag 10 juli.

Moslims volgen de islamitische kalender, die is gebaseerd op de stand van de maan. Wanneer de eerste sikkel van de maan aan de hemel te zien is, begint de nieuwe maand. Dat zou op woensdagavond of donderdagavond gebeuren, en daarom keken deskundigen in de Islamitische wereld woensdag naar het zwerk.

