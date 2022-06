Brandstofprijzen Marokko opnieuw gestegen

De prijzen aan de pomp in Marokko zijn woensdag opnieuw omhoog gegaan.

De prijs voor een liter diesel is met circa 35 cent omhooggegaan richting een recordhoogte van 15,98 DH (€ 1,52). De prijs voor een liter benzine bleef nagenoeg gelijk op 17,78 DH (€ 1,69).

Het is de vierde keer deze maand dat de prijzen aan de pomp stijgen. De prijsstijgingen zorgden er eerder deze week voor dat de regering de brandstofsubsidie met 40 procent verhoogd.

De regering besloot in april om beroepschauffeurs in Marokko te ondersteunen met subsidies op brandstoffen nadat die in de afgelopen maanden flink opliepen.



Dat de prijzen de laatste tijd hard stijgen komt door de opgelopen olieprijs als gevolg van het conflict in Oekraïne maar ook omdat de wereldeconomie herstelt van de coronacrisis en de vraag naar olie in rap tempo toeneemt.

Wat ook meespeelt zijn de oplopende prijzen voor energie. Gas en kolen zijn sterk in prijs gestegen en daarmee wordt olie als goed alternatief gezien.

© MAROKKO.NL 2022