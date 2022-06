Spanje en Marokko activeren gasstroom in onderzeese EMPL-leiding

marokko 29 jun 21:25

De onderzees gaspijpleiding tussen Marokko en Spanje is dinsdag weer in gebruik genomen nadat deze in november vorig jaar werd uitgezet.

De EMPL-gaspijpleiding werd tot november vorig jaar gebruikt om Spanje te voorzien van Algerijns gas maar door diplomatieke onenigheid met Algiers besloot de Algerijnse regering om het contract met Marokko te beëindigen. De pijpleidingen lopen voor het grootste deel via Marokko en verbinden Afrika met Spanje via de Straat van Gibraltar. De pijpleiding werd 26 jaar geleden in gebruik genomen en wordt al meer dan een half jaar niet meer benut. Marokko besloot het Marokkaanse deel van de gaspijpleiding te gebruiken om aardgas vanuit Spanje naar Marokko te transporteren maar daarvoor moesten wel aanpassingen aan de knooppunten worden aangebracht om de stroomrichting van het gas om te draaien.

Marokko is de afgelopen maanden bezig geweest om de bevoorrading van gas te hervatten nu het land niet meer beschikt over Algerijns gas. De Marokkaanse autoriteiten kopen vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) dat met schepen kan worden vervoerd.

Maar omdat Marokko nog geen faciliteiten heeft om het vloeibare gas weer te vergassen worden hervergassingsinstallaties in Spanje gebruikt en wordt het gas via de EMPL-leiding naar Marokko getransporteerd. Dinsdag werd dan de eerste zending aardgas door de leiding gestuwd. Het gekochte gas zal worden gebruikt om elektriciteitscentrales in Tihadrat et Ain Bani Mathar (800 megawatt) weer in werking te brengen, deze werden uitgezet na de Algerijnse leveringsstop.

