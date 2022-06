Migratiedrama Melilla: VN beschuldigen Marokko en Spanje van 'buitensporig gebruik van geweld'

De Verenigde Naties (VN) hebben Marokko en Spanje beschuldigd van "buitensporig gebruik van geweld" tegen migranten die vrijdag werden teruggedreven toen ze probeerden de landsgrens met Melilla binnen te komen.

"We hebben het buitensporige gebruik van geweld door de autoriteiten gezien, dat moet worden onderzocht omdat het onaanvaardbaar is", zegt Stéphane Dujarric, woordvoerder van de secretaris-generaal van de VN.

Bij de grensbestorming zijn vrijdag zeker 27 mensen om het leven gekomen, de meesten als gevolg van ernstige verwondingen die ze opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels. Het was in omvang een van de grootste bestormingen die de sinds 1971 opgerichte 6 meter hoge versperringen te verwerken kregen.

"We waren geschokt door de beelden van het geweld dat we dit weekend zagen op de grens tussen Marokko en Spanje, in Noord-Afrika, waarbij tientallen mensen omkwamen.". Het geweld zou aan beide zijden van de grens zijn waargenomen.



Naar schatting bestormden 2000 migranten het grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.

De VN-woordvoerder benadrukte dat vluchtelingen rechten hebben en dat deze moeten worden gerespecteerd. Hij herinnerde eraan dat VN-hoofd António Guterres lange tijd heeft geprobeerd de VN-lidstaten ertoe te bewegen samen te werken om overeenstemming te bereiken over de toezeggingen die zijn gedaan in het kader van het VN-migratiepact, ook wel het 'Pact van Marrakech' genoemd.

