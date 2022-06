Algerije loopt weg bij bijeenkomst Arabische Liga wegens weergave volledige landkaart Marokko

Algerije heeft zich dinsdag teruggetrokken tijdens een Top van de Arabische Liga in Tunesië nadat de volledig landkaart van Marokko, inclusief de Sahara, in beeld werd gebracht.

De terugtrekking van de Algerijnse delegatie is opmerkelijk omdat de Liga het gebruik van de landkaart in december vorig jaar al had geadopteerd en alle lidstaten in een memo had voorgelicht over het toekomstige gebruik van de kaart.

Algerije rechtvaardigde zijn terugtrekking door te wijzen op het ontbreken van een kaart van Palestina en Libanon, evenals op het ontbreken van gedefinieerde grenzen voor de Westelijke Sahara op de Arabische wereldkaart.

De Libanese delegatie sprak haar teleurstelling uit over de zet van Algerije en merkte op dat de Liga de lidstaten had geïnformeerd dat zij de kaart zou gebruiken.



In een verklaring aan de Tunesische pers merkte Mohamed Kerkari, voorzitter van de Arabische Vereniging voor Sociale Zekerheid, op dat het doel van deze bijeenkomst is om Arabische landen te verenigen in plaats van ze te vervreemden.

Het is niet de eerste keer dat Algerije zich terugtrekt uit een internationaal evenement vanwege ongenoegen over de erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara door de organisatoren. In februari trok de directeur de Algerijnse douane, Noureddine Khalidi, zich terug uit de 55e regionale bijeenkomst van douanedirecteuren voor de MENA-regio vanwege de aanname van de volledige kaart van Marokko.

