Spaanse premier Sanchez roept Spanje en EU op om Marokko te steunen bij aanpak migratiecrisis

De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft zijn land en de Europese Unie (EU) opnieuw opgeroepen om Marokko te steunen in de strijd tegen illegale migratie.

De Spaanse regeringsleider drong er vandaag op aan om het Europese migratiebeleid te verbeteren en de samenwerking met transit-, en herkomstlanden, met name Marokko, te versterken.

"Marokko, als transitland, lijdt onder het probleem van illegale migratie en we moeten de Marokkaanse autoriteiten helpen de maffiosi van mensenhandelnetwerken te bestrijden en de migratiestroom die aan de Spaanse grenzen aankomt te beheersen", zei Sanchez.

De Spaanse premier deed de uitspraken woensdag op radiozender Cadena Ser dagen nadat tientallen migranten om het leven kwamen bij pogingen om de landsgrenzen tussen Marokko en Spanje te bestormen. De meesten verloren het leven als gevolg van ernstige verwondingen die ze opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels.



Naar schatting bestormden 2000 migranten het grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond. Het was in omvang een van de grootste bestormingen die de sinds 1971 opgerichte 6 meter hoge versperringen te verwerken kregen.

"Het drama van het irreguliere migratiebeleid is complex", benadrukte Sanchez en zei dat er een dringende behoefte is om dit fenomeen te benaderen vanuit een "transversaal mondiaal perspectief". Hij riep op tot gedeelde verantwoordelijkheid tussen de landen van herkomst en doorreis en de bestemmingslanden.



"Het is belangrijk om empathisch te zijn en in ieders schoenen te staan", zei de Spaanse premier, die het verlies van levens in het migratiedrama in Melilla betreurde en zijn medeleven betuigde aan de nabestaanden van de slachtoffers.

"Maar we moeten ons ook verplaatsen in de Marokkaanse en Spaanse veiligheidstroepen" die ernstige verwondingen opliepen tijdens de confrontaties met migranten. "We moeten de rechten van onze landgenoten in Melilla en Ceuta verdedigen om in vrede te kunnen leven.", aldus de Spaanse premier Sanchez.

