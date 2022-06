Marokko versterkt controle aan grenzen met Algerije

De Marokkaanse autoriteiten gaan de grenscontrole in het oosten van het land intensiveren.

De maatregel is een reactie op de gewelddadige bestorming van de landsgrenzen tussen Marokko en Spanje vrijdag.

Bij de grensbestorming zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen, de meesten als gevolg van ernstige verwondingen die migranten opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels. Naar schatting bestormden 2000 migranten het zes meter hoge grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.

Marokko gaat de militaire aanwezigheid aan de grens met Algerije verder versterken. De Marokkaanse autoriteiten verwijten buurland Algerije van "opzettelijke laksheid" bij de controle van de grens met Marokko.



De massale grensbestorming was onder meer mogelijk omdat de Algerijnse grenspolitie laks is geweest bij het terugdringen van sub-Sahara-migranten die via Algerije in Marokko aankomen om de landsgrens met Spanje over te steken.

De meeste migranten die betrokken waren bij het drama in Melilla waren afkomstig uit Soedan, Tsjaad en Mali. De Algerijnse onverschilligheid zou een diplomatieke waarschuwing zijn aan het adres van Spanje als reactie op de steun voor de Sahara-plannen van Rabat.

