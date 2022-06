Migratiedrama Melilla: Spanje weigert commentaar te geven op Marokkaanse aantijgingen jegens Algerije

De Spaanse regering gaat niet mee in de aantijgingen van Marokko waarin Algerije wordt beschuldigt voor het deels veroorzaken van de gewelddadige grensbestorming in Nador.

"Ik zal nooit de kant kiezen van degenen die verantwoordelijkheden toewijzen aan anderen zonder het hele verhaal te kennen", zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jose Manuel Albares, dinsdag in een interview op televisiezender Antena3.

Ook de Spaanse minister van Defensie, Margarita Robles, weigerde woensdagochtend in een interview met de zender Canal Sur, commentaar te geven op de Marokkaanse beschuldigingen tegen Algerije.

Bij de bestorming van de Spaans-Marokkaanse grens zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen, de meesten als gevolg van ernstige verwondingen die migranten opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels. Naar schatting bestormden 2000 migranten het zes meter hoge grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.



Volgens de Marokkaanse ambassade in Madrid was de massale grensbestorming onder meer mogelijk omdat de Algerijnse grenspolitie laks is geweest bij het terugdringen van sub-Sahara-migranten die via Algerije in Marokko aankomen om de landsgrens met Spanje over te steken.

De meeste migranten die betrokken waren bij het drama in Melilla waren afkomstig uit Soedan, Tsjaad en Mali. De Algerijnse onverschilligheid zou een diplomatieke waarschuwing zijn aan het adres van Spanje als reactie op de steun voor de Sahara-plannen



Volgens Albares willen zowel Marokko als Spanje opheldering over wat er is gebeurd. Hij verwees daarmee naar de Spaanse openbare aanklager die woensdag heeft aangekondigd een onderzoek te zullen openen naar het overlijden van de migranten. Het Spaanse openbaar ministerie had dinsdag om het onderzoek gevraagd in de hoop "meer licht te werpen" op wat er is gebeurd.

Albares verwelkomde echter wel de inzet van de Marokkaanse veiligheidstroepen om de aanval van migranten in Melilla af te wenden.

