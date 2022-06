Migratiedrama Melilla: Algerije ontkent betrokkenheid

De speciale gezant van Algerije bij de Arabische Maghreb-staten, Ammar Bellani, ontkent dat zijn land iets te maken heeft met de gewelddadige bestorming van de Spaans-Marokkaanse grens door migranten.

Volgens Bellani heeft Marokko niet de moed om de schande te dragen en is het "regime daarom altijd op zoek naar een zondebok.

Bij de bestorming van de Spaans-Marokkaanse grens zijn vrijdag zeker 27 mensen om het leven gekomen, de meesten als gevolg van ernstige verwondingen die migranten opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels.

Naar schatting bestormden 2000 migranten het zes meter hoge grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.



Volgens de Marokkaanse ambassade in Madrid was de massale grensbestorming onder meer mogelijk omdat de Algerijnse grenspolitie laks is geweest bij het terugdringen van sub-Sahara-migranten die via Algerije in Marokko aankomen om de landsgrens met Spanje over te steken.

"Rabat heet de situatie van migranten uit de Sahellanden op een verkeerde manier geregeld", zegt Bellani. Volgens de Algerijnse diplomaat moet Marokko de hand in eigen boezem steken "in plaats van oneerlijk met stenen gooien naar zijn buren".



Bellani verwees ook naar eerdere incidenten waarbij Marokko naar verluidt migranten zou hebben gebruikt om Zuid-Europese landen, met name Spanje, te "intimideren in ruil voor diplomatieke en financiële steun van de Europese Unie".

De Algerijnse grenzen zijn volgens Bellani "volledig veilig", vooral omdat zijn land wil voorkomen te worden "overspoeld met drugs uit Marokko".

