Israël 1 november weer naar de stembus

Israël gaat 1 november weer een nieuw parlement kiezen. Het worden de vijfde parlementsverkiezingen in drie jaar tijd.

De uitslag van de stembusgangen levert telkens geen stabiele meerderheid op.

De laatste regering bestond uit acht partijen met zeer tegengestelde politieke doeleinden. Ze vormden voornamelijk een monsterverbond om te voorkomen dat de voormalige premier Benjamin Netanyahu opnieuw de regeringsleider zou worden.

De broze coalitie regeerde nog geen jaar lang met een minimale meerderheid van 61 zetels in het parlement van 120 zetels. In april zegde een parlementariër van de coalitie het vertrouwen in de regering van premier Naftali Bennett op.



Deze maand is er definitief een streep gezet onder de regering-Bennett. Bennett heeft woensdag gezegd geen kandidaat in de komende verkiezingen meer te zijn en hij stopt als partijleider van zijn Yamina-partij.

Het parlement is donderdag officieel ontbonden en Bennetts coalitiepartner en buitenlandminister Yair Lapid regeert vanaf vrijdag als demissionair premier tot de stembusgang, aldus Israëlische media.

