Gewapende mannen doodden 338 burgers in Ethiopië

Bij een aanval op de etnische bevolkingsgroep Amhara in de Ethiopische regio Oromia zijn eerder deze maand 338 mensen vermoord.

Een woordvoerder van de premier zei donderdag dat zoveel slachtoffers nu zijn geïdentificeerd. Het was een van de dodelijkste aanslagen in zijn soort in de recente geschiedenis van Ethiopië, waar de etnische spanningen al enige tijd oplopen.

De aanval vond half juni plaats in de buurt van Gimbi, zo'n 320 kilometer ten westen van hoofdstad Addis Abeba. Ooggetuigen vertelden hoe gewapende mannen de slachtoffers doodschoten. De meeste slachtoffers zouden vrouwen en kinderen zijn die behoorden tot de Amharen. De getuigen zeiden dat vele huizen zijn afgebrand en dat er nog veel mensen vermist zijn, omdat de gewapende mannen ze ontvoerd zouden hebben.

De regionale regering van Oromia beschuldigt de rebellengroep OLA van de aanval, maar die groep ontkende betrokken te zijn. OLA is opgericht om meer autonomie en zelfbeschikking voor het Oromo-volk af te dwingen in Ethiopië.



De federale regering merkt de rebellengroep tegenwoordig aan als een terreurorganisatie, nadat OLA een bondgenootschap sloot met het Tigray People's Liberation Front (TPLF). Dat vecht in de regio Tigray sinds 2020 een zeer bloedige strijd uit met regeringstroepen.

Michelle Bachelet, de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties reageerde met afschuw. Ze riep de regering op tot een onderzoek en om met een blijvende oplossing te komen in de regio.

