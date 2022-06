Biden wil Turkije F-16's leveren na verwelkoming Zweden en Finnen

Turkije krijgt Amerikaanse F-16's, als het aan de Amerikaanse president Joe Biden ligt.

Hij deed die handreiking op de NAVO-top, waar grote tevredenheid heerst dat Turkije zijn verzet tegen de toetreding van Zweden en Finland heeft opgegeven.

Turkije wil al jaren nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuigen kopen, maar slaagt daar maar niet in sinds de betrekkingen met de VS en andere westerse landen zijn verslechterd. De VS weigeren de geavanceerde F-35 te leveren en hetzelfde gold lang voor extra F-16's, een ouder type.

Toen Turkije onverwachts de verwelkoming van Zweden en Finland als nieuwe NAVO-leden dwarsboomde en zijn verzet aan het begin van de top in Madrid plotseling weer staakte, rees het vermoeden dat Ankara met die handelwijze een concessie van de VS wilde binnenslepen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan benadrukte de afgelopen weken dat NAVO-bondgenoten hun onderlinge wapenhandel niet horen te belemmeren. Biden en Erdogan spraken elkaar een poos op de top.



Voor de verkoop van de gevechtsvliegtuigen is nog wel parlementaire goedkeuring nodig, zei Biden. Maar hij rekent erop dat het Congres zal instemmen.

De VS spreken tegen dat de steun voor een F-16-deal een beloning is voor de Turkse ommezwaai. Dat zou Washington op het verwijt van koehandel kunnen komen te staan. Premier Mark Rutte zei eerder niet over een verband te willen speculeren.

