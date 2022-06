Eerste zwarte vrouw beëdigd als opperrechter Verenigde Staten

Voor het eerst is een zwarte vrouw beëdigd als opperrechter in de Verenigde Staten.

Ketanji Brown Jackson is ingezworen als rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Brown Jackson legde de eed af in het gebouw van het hof in Washington.

De 51-jarige Brown Jackson is de 116e opperrechter, maar bekleedt die functie pas als zesde vrouw en als derde zwarte persoon. Ze geldt als een liberaal, maar vervangt de liberale Stephen Breyer in het Hooggerechtshof. Daardoor blijft de verhouding hetzelfde: zes conservatieve rechters tegenover drie progressieve.

De laatste dagen heeft het Hooggerechtshof veel ingrijpende beslissingen genomen. Zo is het landelijk recht op abortus in de VS teruggedraaid, mogen mensen in het openbaar een pistool dragen en heeft het hof de bevoegdheden van president Joe Biden beperkt om de uitstoot van broeikasgassen te reguleren.

Brown Jackson werkte in een hof van beroep, een instantie net onder het Hooggerechtshof. Eerder was ze advocaat voor mensen die geen jurist kunnen betalen. Nadat Breyer in januari aankondigde af te treden, is de benoeming van Brown Jackson in april bevestigd door het Amerikaanse parlement.

