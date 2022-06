Spanje beschuldigt Algerije opnieuw van blokkeren handelsbetrekkingen

De Spaanse regering heeft donderdag Algerije beschuldigd van het blokkeren van bijna alle bilaterale handel.

Met uitzondering van de levering van aardgas zijn alle onderlinge handelsbetrekkingen gestopt, klinkt het vanuit Madrid. De Spaanse autoriteiten weerspreken daarmee de ontkenningen van Algiers, te midden van een diplomatieke crisis waarin de Marokkaanse Sahara centraal staat.

"Ondanks de Algerijnse verklaringen dat dit kwaadaardige gedachtenspinsels van de kant van Spanje waren, is er inderdaad een blokkering van bilaterale commerciële operaties door Algerije", zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares, vandaag in een interview met National Radio (RNE).

Begin juni kondigde de Association of Banks and Financial Institutions (ABEF), een belangrijke bankorganisatie in Algerije, beperkingen aan op commerciële transacties met Spanje, nadat een dag daarvoor de Algerijnse autoriteiten het vriendschapsverdrag met Spanje opschortten.



De Europese Unie schoot lidstaat Spanje te hulp en waarschuwde Algerije voor de gevolgen van deze beperkingen en zei dat ze in strijd leken te zijn met de associatieovereenkomst tussen de EU en Algerije, met name op het gebied van handel en investeringen.

Maar ondanks de Algerijnse ontkenningen constateerde Madrid "een vrijwel totale verlamming van de buitenlandse handelsactiviteiten met Algerije", zowel import als export, met uitzondering van de levering van aardgas, zei de Spaanse staatssecretaris voor Handel, Xiana Méndez, woensdag voor een parlementaire commissie. Ze benadrukte dat het een "verlamming van stromen in beide richtingen" was.



De heer Albares verzekerde donderdag dat hij de Spaanse belangen "stevig" zou verdedigen. "Als we geblokkeerde transacties zien, geven we die door aan de Europese Commissie, die opheldering eist van Algerije", aldus de minister.

De opschorting door Algerije van het in 2002 gesloten 'Verdrag van Vriendschap, goed Nabuurschap en Samenwerking' kwam na de Spaanse koerswijziging in de kwestie van de Westelijke Sahara. Regeringsleider Pedro Sanchez besloot eerder dit jaar om zich te scharen achter het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Sahara, een voormalige kolonie van Spanje.

Spanje exporteerde in 2021 voor € 1,88 miljard naar Algerije en importeerde voor € 4,7 miljard aan producten uit dit land, meer dan 90 procent werd uitgegeven in de energiesector, voornamelijk aardgas.

