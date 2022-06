Nigeriaanse zanger Seun Kuti annuleert concert in Marokko na migrantendrama Melilla

De Nigeriaanse artiest Seun Kuti heeft vandaag zijn concert voor aanstaande zaterdag afgelast.

Kuti stond gepland om te verschijnen op het Marokkaanse Jazzablanca-festival.

De zanger meldt tijd nodig te hebben om te rouwen voor de 23 migranten die vrijdag zijn omgekomen bij pogingen om het grenshek tussen Nador en Malilla over te steken. "Het is met grote droefheid dat ik de annulering aankondig van onze reis naar Marokko dit weekend voor Jazzablanca", meldt Kuti, zoon van Afrobeat-legende Fela Kuti, in een video op zijn Instagram-account.

Kuti zegt het "onmogelijk" te vinden om met een goed geweten het podium op te gaan terwijl zoveel Afrikanen hun leven hebben verloren. "We moeten om hen rouwen", voegde hij toe.



Bij de grensbestorming zijn vrijdag zeker 27 mensen om het leven gekomen, de meesten als gevolg van ernstige verwondingen die ze opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels. Het was in omvang een van de grootste bestormingen die de sinds 1971 opgerichte 6 meter hoge versperringen te verwerken kregen.

Het is de dodelijkste grensbestorming die ooit is geregistreerd. Naar schatting bestormden 2000 migranten het grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.



De organisatoren van Jazzablanca, gepland voor 1-3 juli in Casablanca, hebben de annulering van het concert van Mr. Kuti aan persbureau AFP bevestigd. "Het is een persoonlijke beslissing van de artiest", meldt de organisatie.

Andere artiesten zoals Gilberto Gil, Mulatu Astatke en Asaf Avidan staan nog wel ​​op het programma voor de 15e editie van dit festival.

