Marokko: aantal bankrekeningen in 2021 met vijf procent toegenomen

Het totaal aantal bankrekeningen in Marokko is eind 2021 opgelopen tot 31,2 miljoen, een stijging van 5 procent ten opzichte van 2020.

Dat blijkt uit gegevens van de Marokkaanse centrale bank Bank al-Maghrib (BAM).

In 2021 werden 2,3 miljoen bankrekeningen geopend. Het aantal mensen met een bankrekening is daarmee opgelopen tot 17.5 miljoen. Daarvan gaat het in 96 procent van de gevallen om particulieren. Het aantal rechtspersonen met een bankrekening bedraagt ongeveer 644.000, slechts 4 procent.

Van de nieuwe bankrekeningen die vorig jaar werden geopend ging het in slechts ruim 580.000 gevallen om nieuwe klanten. Volgens BAM telt het land 7,8 miljoen mensen met slechts één bankrekening en hebben 750.000 mensen minstens vijf bankrekeningen.



De meeste rekeninghouders zijn mannen (55 procent). Betaalrekeningen vertegenwoordigen het leeuwendeel (63 procent) van het totaal, met ongeveer 19,8 miljoen bankrekeningen, tegenover 9,4 miljoen spaarrekeningen (30 procent).

Ruim 88,5 procent van de rekeninghouders woont in Marokko en 9,7 procent is woonachtig in het buitenland. 0,8 procent behoort toe aan buitenlanders die in Marokko wonen en 0,9 procent aan buitenlanders die in het buitenland wonen.

