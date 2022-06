Marokko verwacht deze week piek coronagolf

De tweede coronagolf van de Omicron-variant zal naar verwachting deze week zijn hoogtepunt bereiken.

Dat meldt Mouad Lamrabet, coördinator van het noodcentrum van het zorgministerie, woensdag in een interview op televisiezender 2M.

De Omicron-variant van het coronavirus is momenteel dominant in Marokko. Submutant BA.5 komt het vaakst voor en submutant BA.2 is aan het uitdoven. "We zijn op het hoogtepunt, of we naderen het", zei Lamrabet.

Het positiviteitspercentage van circa 25 procent is vergelijkbaar met de eerste Omicron-golf die in januari plaatsvond, met ditmaal regionale uitschieters van soms wel 40 procent. Toch geeft het cijfer niet het volledige beeld weer omdat er nu simpelweg minder wordt getest dan bij eerdere coronagolven. Toch blijft het positiviteitspercentage "de beste indicator", zei Lamrabet



In grote steden begint het aandeel positieve tests te stagneren, wat volgens Lamrabet "geruststellend" is. Daarentegen nemen gevallen van ernstige Covid-infecties wel toe, merkte hij op.

Op dit moment is het aantal doden en kritieke gevallen "beheersbaar" maar met het oog op offerfeest Eid al-Adha en de zomervakantie is het verstandig om de coronavoorschriften weer serieus te nemen, adviseert Lamrabet.

