Energieminister Benali: Marokko heeft geen raffinaderij nodig

Marokko heeft geen olieraffinaderij nodig, dat stelt minister Leila Benali (Energietransitie en Duurzame Ontwikkeling) woensdag tijdens het televisieprogramma Confidences op 2M.

De verklaring van Benali is een reactie op de toenemende kritiek over de stillegging van SAMIR, de eerste en enige olieraffinaderij die Marokko ooit heeft gekend.

De raffinaderij had ooit de capaciteit om meer dan 150.000 vaten per dag te produceren en voorzag het land in 64 procent van de vraag naar brandstoffen maar door hoge schulden (44 miljard DH) kwam het werk in de fabriek in 2015 tot stilstand en werd Marokko genoodzaakt het grootste deel van de binnenlandse vraag naar geraffineerde olie te importeren uit het buitenland.

Nu de brandstofprijzen in Marokko recordhoogtes bereiken wordt steeds vaker opgeroepen de raffinaderij weer in gebruik te nemen. Marokko heeft de hoogste brandstofprijzen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (MENA-regio) en volgens Kamerlid Nabila Mounib (PSU) wordt het grote prijsverschil veroorzaakt door de omstreden privatisering van de SAMIR-raffinaderij.



Marokko opende in 1959 de raffinaderij maar het bedrijf in Mohammedia werd in augustus 2015 gesloten nadat het in 1997 in handen kwam van een Zweedse onderneming. In 2016 werd SAMIR failliet verklaard en in 2018 besloot de rechtbank in Casablanca dat grootaandeelhouders in Saoedi-Arabië, het Verenigde Koninkrijk (VK), Zweden en de Verenigde Staten (VS) de raffinaderij niet mogen gebruiken, opdelen of verkopen.

Volgens minister Benali is het dossier van SAMIR "erg ingewikkeld" als gevolg van de problemen die zich in de loop van twintig jaar hebben opgehoopt tussen investeerder en de regering. "De zaak is in handen van internationale justitie".



Bovendien zal een heropstart van de raffinageactiviteit geen impact hebben op de prijs aan de pomp, stelt Benali. De raffinagetechnieken zouden inmiddels zijn veranderd en in grote mate verschillen van de processen die in de jaren zeventig werden toegepast. Als Marokko een concurrerende raffinaderij wil hebben zal deze faciliteit vier keer zo groot moeten zijn als de SAMIR-raffinaderij in Mohammedia.

"Ik ben niet de eerste die dit zegt. Twee van mijn voorgangers delen dezelfde mening. Met het risico sommigen te onaangenaam te maken, heeft Marokko geen olieraffinaderij nodig, aangezien de oliemarkt meer liquide is dan in 1970", voert ze aan.

Bovendien prioriteert de regering bij het beheer van het dossier de belangen van de arbeiders, de lokale autoriteiten en de inwoners van Mohammedia, die steen en been klaagden over de vervuiling. "Er zijn momenteel verschillende scenario’s in overweging. We zullen ze te zijner tijd presenteren", aldus energieminister Leila Benali.



