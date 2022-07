Zelden zichtbare Talibanleider op grote bijeenkomst in Kabul

De leider van de Afghaanse Taliban, Hibatullah Akhundzada, is in persoon op een grote bijeenkomst van geestelijken in de hoofdstad Kabul.

Akhundzada komt vrijwel nooit in de openbaarheid en leeft zeer teruggetrokken in de zuidelijke stad Kandahar. Hij is vrijwel niet gezien sinds de extremisten van de Taliban in augustus vorig jaar de macht overnamen.

Zijn vrijwel permanente afwezigheid heeft geruchten gevoed dat hij zou zijn overleden of uitgerangeerd. Akhundzada is feitelijk staatshoofd van het 'Islamitisch Emiraat Afghanistan' zoals het land volgens de Taliban heet. En hij is al sinds 2016 de hoogste leider in de Talibanbeweging.

Vrijdag is hij in de hoofdstad Kabul naar een bijeenkomst gegaan van 3000 stamhoofden en geestelijken, aldus een regeringswoordvoerder. De speciale bijeenkomst heet Grote Raad (Loya Jirga), waar de leiders van de Pathaanse of Pashtun bevolkingsgroep belangrijke besluiten nemen.

De bevolkingsgroep is met 40 procent van de Afghanen de grootste in het land. De Taliban zijn een overwegend Pathaanse beweging.

© ANP 2022