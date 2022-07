Al Haouz: man overleden na schorpioensteek

Een man in Al Haouz (regio Marrakech) is donderdag overleden nadat hij werd gestoken door een schorpioen.

De man werd gestoken in Thirbin (Moulay Ibrahim) en werd in kritieke toestand opgenomen in het regionale ziekenhuis in Tahanaout waar hij overleed aan het dodelijke gif.

Het is onduidelijk hoe de man in contact is gekomen met het spinachtige dier. De regio Marrakech-Safi staat bekend om de aanwezigheid van de giftige beesten. De regio telt de meeste schorpioenensteken van het land.

© MAROKKO.NL 2022