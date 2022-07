Ivanka Trump en Jared Kushner op privébezoek in Tanger

Ivanka Trump, dochter van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, is samen met haar man, Jared Kushner, de grote architect van de Abraham-akkoorden, op privébezoek in Tanger.

Het stel kwam vanochtend aan op de internationale luchthaven Ibn Battouta en werden verwelkomd door civiele en militaire functionarissen in de stad.

Het stel wordt tijdens hun trip in Marokko vergezeld door familieleden. Lokale autoriteiten hebben verscherpte veiligheidsmaatregelen genomen om de groep te begeleiden tijdens hun aankomst in Marokko.

Ivanka Trump was in 2019 voor het laatst in Marokko ter promotie van haar initiatief voor economische ontwikkeling voor vrouwen. Het Women's Global Development and Prosperity Initiative (W-GDP) is een programma dat tegen 2025 wil bijdragen aan de economische empowerment van 50 miljoen vrouwen.



Haar echtgenoot Kushner was in december 2020 voor het laatst in Marokko tijdens de ondertekening van de tripartiete normaliseringsovereenkomst met Israël, de Verenigde Staten (VS) en Marokko. Kushner tekende de overeenkomst namens de VS.

Kusher speelde een grote rol bij de totstandkoming van de Abraham-akkoorden, de omstreden overeenkomsten die leidden tot de normalisering van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahreind, Soedan en Marokko met Israël.

