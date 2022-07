Migratiedrama Melilla: ruim 50 Europarlementariërs willen EU-onderzoek

marokko 1 jul 17:34

In een brief aan de Europese Commissie (EC) hebben zo'n vijftig Europarlementariërs gevraagd om een ​​onderzoek in te stellen naar het migrantendrama in Melilla.

De parlementariërs wijzen, onder leiding van Sira Rego van de extreemlinkse Spaanse coalitiepartij Unidas-Podemos, op een vorm van grenscontrole die in strijd zou zijn met de Europese regelgeving, waaronder het grondrecht op asiel. Bij de bestorming van de Spaans-Marokkaanse grens zijn vorige week vrijdag zeker 27 mensen om het leven gekomen, de meesten als gevolg van ernstige verwondingen die migranten opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels. Naar schatting bestormden 2000 migranten het zes meter hoge grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.

Migratiebeleid

De Europarlementariërs veroordelen de "racistische visie" van het opvangbeleid van de Europese Unie dat kiest voor de "militarisering van de grenzen". Ook eisen ze dat de "schaamteovereenkomsten" met Marokko of met landen zoals Turkije worden herzien. Beide landen ontvangen geld van de EU om politieagent te spelen voor Europa. De ondertekenaars eisen een migratiebeleid op basis van opvang, mensenrechten en legale en veilige migratiestromen. Andere Europarlementariërs riepen de EC juist op om Marokko te steunen in de strijd tegen internationale maffiosi en mensenhandelnetwerken. De Verenigde Naties (VN) hebben Marokko en Spanje beschuldigd van "buitensporig gebruik van geweld" tegen de migranten. © MAROKKO.NL 2022