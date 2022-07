President Melilla beschuldigt Marokko van 'wissen bewijsmateriaal' migratiedrama

De president van de lokale overheid van Melilla, Eduardo de Castro, heeft vrijdag uitgehaald naar Marokko en de autoriteiten beschuldigd van het dwarsbomen van het onderzoek naar het migratiedrama.

In een interview met dagblad La Voz de Galicia zegt de regionale leider "met veel angst" te hebben gekeken naar de beelden van de gewelddadige grensbestorming van vorige week vrijdag.

"Dit zijn beelden van een echt menselijk drama. Maar dit zijn beelden die niettemin herhaald kunnen worden, want het houdt niet op", zei De Castro. Hij zegt dat zijn land veel sprongen heeft gemaakt in het beheren van de migratiecrisis. Dat ging volgens hem soms ook gepaard met veel geweld maar "we kunnen niet reageren op dit geweld zoals Marokko deed", voegde hij eraan toe.

Bij de bestorming van de Spaans-Marokkaanse grens zijn vorige week vrijdag zeker 27 mensen om het leven gekomen, de meesten als gevolg van ernstige verwondingen die migranten opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels.



Naar schatting bestormden 2000 migranten het zes meter hoge grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.

Begraven

De Castro hoopt dat de zaak grondig wordt onderzocht en dat de verantwoordelijken worden gestraft. Hij geeft echter aan te vrezen dat de autoriteiten in Marokko "al proberen te verbergen wat er is gebeurd".



De president verwees onder meer naar het besluit van de autoriteiten in Nador om de lichamen van de slachtoffers te begraven, nog voordat er autopsie op de stoffelijke overschotten kon worden verricht.

"Zonder autopsies, met haastige begrafenissen, zonder identificatie van de overledene, probeert Marokko het bewijsmateriaal uit te wissen, omdat op deze manier geen beschuldiging kan worden geuit", zei hij.



Nieuwe betrekkingen

Volgens De Castro werd de reactie van de Marokkaanse grenspolitie geprezen door de Spaanse regering in Madrid omdat het optreden van Marokko als buitengewoon bereidwillig word gezien. De geïntensiveerde strijd van Marokko tegen illegale migranten is het gevolg van de hernieuwde betrekkingen tussen Marokko en Spanje.

De Castro pleitte verder voor een "alomvattende strategie om illegale immigratie te voorkomen" en denkt dat de oplossing gezocht moet worden in het investeren in ontwikkelingssamenwerking met de landen van herkomst.

"De oplossing moet multilateraal zijn en ook Europa moet worden betrokken, want dat is ook hun probleem", aldus de president van de Spaanse exclave in Noord-Afrika.

