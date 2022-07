Marokko beveelt 4e coronaprik aan voor 60-plussers en kwetsbaren

Marokko gaat een vierde coronaprik aanbieden aan 60-plussers en 18-plussers met een kwetsbare gezondheid.

Dat meldt het Ministerie van Volksgezondheid vrijdag in een persbericht.

De derde coronaprik, de zogenaamde eerste vaccinbooster, wordt momenteel aangeboden aan iedereen die vier maanden geleden de tweede prik heeft laten zetten. Zes maanden na deze derde prik wordt nu dus ook een vierde dosis aangeboden, voorlopig enkel aan 60-plussers en kwetsbaren.

De coronasituatie in Marokko is de laatste weken verslechterd. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is de afgelopen dagen opgelopen tot meer dan 4.000 per dag, de hoogste stand sinds januari. Toch is er volgens Mouad Lamrabet, coördinator van het noodcentrum van het zorgministerie, nog geen reden tot paniek.



In grote steden begint het aandeel positieve tests te stagneren, wat volgens Lamrabet "geruststellend" is. Hij verwacht dat het land deze week de piek van de huidige coronagolf passeert.

Op dit moment is het aantal coronadoden en kritieke gevallen "beheersbaar" maar met het oog op offerfeest Eid al-Adha en de zomervakantie is het verstandig om de coronavoorschriften weer serieus te nemen, adviseert Lamrabet.

