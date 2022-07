Spaans cabinepersoneel Ryanair kondigt nieuwe stakingen aan

Het in Spanje gevestigde cabinepersoneel van Ryanair is van plan deze maand nog twaalf dagen te staken.

Daarmee willen de boze pursers, stewards en stewardessen betere arbeidsomstandigheden afdwingen.

Daardoor lijkt de chaos in de luchtvaart deze vakantieperiode nog groter te worden dan hij al is. De vakbonden USO en SICTPLA kwamen zaterdag met het bericht over de extra stakingsdagen, juist op het moment dat een eerder aangekondigde stakingsperiode bij Ryanair afliep. Sinds donderdag werd er namelijk al actiegevoerd door in Spanje gestationeerde crew. Zaterdag leidde die staking tot de uitval van circa tien vluchten.

Het plan is nu dat er van 12 tot en met 15 juli, 18 tot en met 21 juli en 25 tot en met 28 juli weer acties plaatsvinden op de tien Spaanse luchthavens waar Ryanair actief is. De bonden hebben de Ierse prijsvechter daarnaast opgeroepen om weer aan de onderhandelingstafel aan te schuiven.



Onrust

Het is al langer onrustig in de Europese luchtvaart. Problemen spelen duidelijk niet alleen op Schiphol, waar maatschappijen vanwege te grote drukte de opdracht kregen om het aantal reizigers te beperken. Dit weekend is er bijvoorbeeld ook een staking op vliegveld Paris Charles de Gaulle Airport. Personeel daar wil een forse loonsverhoging.

Eerden waren er al luchtvaartstakingen in landen als België en Italië. Het in Spanje gevestigde cabinepersoneel van easyJet staakt deze maand ook negen dagen voor een hoger loon. De Britse maatschappij moest daarom zaterdag vijf vluchten vanuit Spanje annuleren.

