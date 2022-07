Afrika Cup met half jaar verplaatst naar begin 2024

De komende editie van de Afrika Cup in Ivoorkust wordt met een half jaar verplaatst, van juni 2023 naar januari 2024.

De Afrikaanse voetbalbond CAF doet dit vanwege klimatologische redenen.

"We willen geen competitie houden in dergelijke weersomstandigheden. Dat zou geen goed beeld geven van het Afrikaanse voetbal", zei voorzitter Patrice Motsepe na een vergadering van het uitvoerend comité van de CAF in Rabat. De maanden juni en juli zijn het hoogtepunt van het regenseizoen in Ivoorkust.

In februari van dit jaar won Senegal de Afrika Cup. Egypte werd in de finale na strafschoppen verslagen.

