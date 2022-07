Deense politie: schutter Kopenhagen geen terrorist want heeft psychische problemen

De man die zondag in Kopenhagen op omstanders schoot, heeft volgens de Deense politie "een lange geschiedenis van psychische problemen".

Die ziet dan ook geen aanwijzingen voor terroristische motieven bij de 22-jarige dader, die is gearresteerd.

Alles wijst er volgens de politie op dat de dader volstrekt willekeurig op voorbijgangers schoot en niet bepaalde mensen als doelwit zag. Drie mensen werden gedood, onder wie een jonge vrouw en jongeman (beiden 17 jaar) en een 47-jarige Rus.

Vier anderen raakten zeer ernstig gewond: twee Deense vrouwen, een Zweedse tiener en een 50-jarige Zweed. Er zijn volgens de politie circa dertig mensen gewond geraakt in het winkelcentrum waar de schutter huishield. De meesten door gedrang tijdens de paniek bij het wegvluchten.



De schietpartij was in het grote winkelcentrum Field's, vlak bij de luchthaven van de Deense hoofdstad. Getuigen zeiden tegen Deense media dat de verdachte had geprobeerd mensen te mis door te zeggen dat zijn wapen nep was, wellicht in de hoop dat ze dan niet zouden weglopen.

De Deense schutter zou met een geheven geweer door het winkelcentrum hebben gelopen, zonder te rennen, aldus diverse getuigen. Op sociale media zou hij zichzelf met wapens hebben getoond, zelfmoord hebben gesuggereerd en over de psychiatrische gezondheidszorg hebben geklaagd.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

