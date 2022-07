Ebola-uitbraak in Congo bedwongen

De uitbraak van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo is officieel voorbij verklaard, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In de noordwestelijke provincie Equateur werd in april een eerste geval gemeld. In totaal zijn vier gevallen bevestigd en bij één persoon werd een besmetting vermoed.

Alle patiënten stierven, aldus de WHO. Een eerdere ebola-uitbraak in de provincie van juni tot november 2020 leidde tot 130 bevestigde gevallen en 55 doden. Het was de veertiende geregistreerde ebola-uitbraak in het Centraal-Afrikaanse land met 90 miljoen inwoners.

"Dankzij de krachtige reactie van de nationale autoriteiten is deze uitbraak snel tot een einde gebracht met beperkte overdracht van het virus", zegt Matshidiso Moeti, regionaal directeur van de WHO voor Afrika. Volgens hem zijn er "cruciale lessen" getrokken uit eerdere uitbraken.



De ziekte duikt sinds de ontdekking ervan in 1976 af en toe op in Afrika. Tussen 2014 en 2016 zorgde de grootste uitbraak in West-Afrika voor meer dan 11.000 doden. Ebola wordt overgedragen via direct lichamelijk contact en veroorzaakt vaak hoge koorts en inwendige bloedingen.

"Afrika ziet een toename van ebola en andere besmettelijke ziekten die van dieren op mensen overspringen en grote stedelijke gebieden treffen", aldus Moeti. "We moeten steeds waakzamer zijn om ervoor te zorgen dat we besmettingen snel traceren."

© ANP 2022