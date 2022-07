Mohammedia: 3 maanden cel voor examenfraudeur die zich voordeed als vrouw

De rechtbank in Mohammedia heeft een student veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden nadat hij zich voordeed als vrouw om voor een medestudente het bac-examen af te leggen.

Ook moet de man een geldboete van 5.000 DH (€ 480) betalen.

De fraudeur werd een eind juni opgepakt op de Faculteit voor Juridische, Economische en Sociale Wetenschappen in Mohammedia, vlak voordat hij het baccalaureaat zou afleggen voor een medestudente, die eveneens werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden.

De fraudeur stond zelf ingeschreven voor een masterdiploma en behoort volgens zijn cijferlijst tot de best presterende studenten van de faculteit. Hij zou zichzelf vaker hebben aangeboden aan medestudenten om in ruil voor geld examens af te leggen. De politie kwam de man op het spoor en lichtte het universiteitsbestuur in.



De politie heeft dit jaar meer dan 570 verdachten opgepakt voor hun betrokkenheid bij examenfraude. De meeste arrestaties vonden plaats in Casablanca waar 158 verdachten werden ingerekend, gevolgd door Agadir (71), Rabat (38) en Marrakech (36).

De fraudeurs bieden via sociale netwerken producten of diensten aan die bedoeld zijn om de examenfraude mogelijk te maken. Bij huisdoorzoekingen werden draadloze communicatieapparaten, oordopjes en een verscheidenheid aan laptops en internetapparaten in beslag genomen.

