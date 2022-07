Moskeeën Frankrijk voeren mondkapjesplicht weer in

Moskeeën in Frankrijk roepen moskeegangers weer op om een mondkapje te dragen bij een bezoek aan het gebedshuis.

In aanloop naar het offerfeest Eid al-Adha zal ook weer 1,5 meter afstand worden gehouden.

De oproep van moskeebesturen is een reactie op dringende adviezen van het Franse Ministerie van Volksgezondheid om de voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus weer aan te scherpen.

In Frankrijk lopen in het straatbeeld relatief veel mensen met een mondkapje op en dat blijkt geen overbodige luxe. De afgelopen twee weken nam het aantal ziekenopnames door het coronavirus snel toe naar bijna duizend patiënten per dag. In heel Europa en de Verenigde Staten neemt het aantal infecties toe, maar Frankrijk heeft een uitzonderlijk groot aantal ziekenhuisopnames, meldt persbureau AP.



Toch wil de Franse regering geen verdere maatregelen nemen tegen het coronavirus, zegt woordvoerder Olivia Grégoire. "Het Franse volk is de beperkingen zat", zei ze woensdag op de zender BFMTV. "We zijn ervan overtuigd dat mensen zich verantwoordelijk zullen gedragen."

In het begin van de coronapandemie suggereerde de Franse regering dat mondmaskers niet hielpen tegen de verspreiding van het virus. Het leidde uiteindelijk tot een van Europa's strengste regelgevingen om het virus te bestrijden, waaronder het verplicht dragen van mondmaskers binnen en buiten, samen met strikte sluitingen van ondernemingen.



