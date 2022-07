VS is nieuwe gasleverancier Marokko

Het gas dat Spanje via de onderzeese gaspijpleiding (EMPL) naar Marokko stuurt, komt uit de Verenigde Staten (VS).

De eerste lading Amerikaanse LNG werd vorige week vanuit de hervergassingsinstallatie van Bilbao geïnjecteerd in de EMPL-pijpleiding, meldt de Spaanse pers.

De autoriteiten in Marokko hebben de gasdeal met de Amerikanen nog niet bevestigd en doen al geruime tijd geheimzinnig over de oorsprong van het gas. Wel hebben ze eerder al bevestigd dat het gas niet afkomstig zou zijn uit Qatar of Israël.

Marokko is de afgelopen maanden bezig geweest om de bevoorrading van gas te hervatten nu het land niet meer beschikt over Algerijns gas. De Marokkaanse autoriteiten kopen vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) dat met schepen kan worden vervoerd.



Omdat Marokko nog geen faciliteiten heeft om het vloeibare gas weer te vergassen worden hervergassingsinstallaties in Spanje gebruikt en wordt het gas via de EMPL-leiding naar Marokko getransporteerd.

Schaliegas

Verwacht wordt dat de Verenigde Staten (VS) dit jaar de grootste LNG-producent en exporteur ter wereld wordt. De VS heeft het marktaandeel in minder dan tien jaar verworven dankzij schaliegas en de ingebruikname van verschillende gigantische productie-eenheden aan de kusten van de Amerikaanse staten Texas en Louisiana.



Schaliegas is omstreden want het draagt in grotere mate bij aan de opwarming van de aarde. Bij de winning van schaliegas wordt er vaker geboord dan bij de winning van conventioneel aardgas. Ook zijn er meer boorlocaties nodig waardoor ook het veiligheidsrisico groter is.

Door het conflict in Oekraïne stappen veel landen over van Russisch gas. Zo ging ook Spanje overstag en werd de gasaanvoer vanuit de VS vergroot, ten nadele van Algerije.

© MAROKKO.NL 2022