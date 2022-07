Israël bevestigt deelname aan militaire oefening African Lion in Marokko

Het Israëlische leger heeft toch wel meegedaan met de militaire oefening African Lion in Marokko.

Dat heeft het Israëlische ministerie van Defensie bekend gemaakt na aanhoudende geruchten over de omstreden deelname van het Israëlische bezettingsleger.

African Lion is de grootste militaire oefening op het Afrikaanse continent en vindt plaats in Marokko, Tunesië, Senegal en Ghana. De jaarlijkse oefeningen worden geleid door het Amerikaanse AFRICOM en de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) en zijn een gelegenheid om de militaire samenwerking en training te consolideren, evenals het delen van ervaring en expertise.

De oefening omvat grond- en luchttraining en tactische simulatie en werd eind juni afgetrapt in Agadir. Het is voor het eerste dat Israël meedoet.



Volgens de woordvoerder van het Israëlische ministerie, Avichai Adraee, is ook een delegetie legereofficieren naar Marokko afgereisd om deel te nemen als toeschouwer. De deelname van Israël is volgens Adraee een nieuwe stap in de toenadering tussen Tel Aviv en Rabat.

Marokko en Israël knoopten in december 2020 betrekkingen aan en spraken af om de samenwerking op het gebied van handel, zorg, onderwijs, burgerluchtvaart en defensie te verbeteren.

