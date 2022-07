Baccalaureaat Marokko: 231.000 kandidaten geslaagd, slagingspercentage slechts 66%

Slechts twee derde van de kandidaten voor het baccalaureaat in Marokko is geslaagd.

Het gaat om 231.272 kandidaten, slechts 66.28 procent van de 348.931 deelnemers aan het gestandaardiseerde nationale examen. Ter vergelijking, in Nederland slaagt gemiddeld 92 procent van de examenkandidaten.

Het slagingspercentage in Marokko is dit jaar iets lager dan een jaar eerder (68 procent). Vrouwen doen het beter op het eindexamen. Met 70,87 procent is het aandeel geslaagden hoger dan onder mannen (61,01 procent). De aanwezigheidsscore was met 97,01 procent hoger dan verleden jaar (95,15 procent).

De hoogste score staat dit jaar op naam van een student van de Regionale Academie voor Onderwijs en Vorming (AREF) in Casablanca-Settat. Zaid Lahrousi haalde een score van 19,44 op 20.

© MAROKKO.NL 2022