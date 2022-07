Ryanair onder vuur na 'illegaal' inzetten Marokkaanse bemanning op Europese vluchten

Luchtvaartmaatschappij Ryanair staat in Spanje onder vuur nadat het bedrijf Marokkaans personeel ook heeft ingezet op vluchten in Spanje en Europa.

De prijsvechter besloot het cabinepersoneel en piloten uit Marokko ook in te zetten op binnenlandse vluchten in Spanje en binnen de Europese Unie (EU) als gevolg van het tekort aan personeel in Europa.

"Een volkomen illegale operatie op meerdere fronten", zegt Lidia Arasanzeen van de Ryanair-vakbond USO in Malaga. De luchtvaartmaatschappij kampt ook in Spanje met een schrijnend tekort aan personeel en het probleem werd verergerd door stakingen.

De vakbond kondigde onlangs werkonderbrekingen aan. Het Ierse luchtvaartbedrijf wordt in Spanje al langer bekritiseerd vanwege de lage lonen, slechte arbeidsomstandigheden en hoge werkdruk.



Volgens de vakbond hebben vijf overgeplaatste piloten vluchten bestuurd tussen Malaga, Mahon, Menorca en Mallorca. De vakbond zegt dat Ryanair de inzet van de Marokkaanse piloten niet heeft gemeld bij de Europese luchtvaartautoriteit EASA.

De Marokkaanse bemanningsleden staan niet geregistreerd bij de Spaanse autoriteiten en mogen volgens de vakbondsvoorzitter dus niet werken op binnenlandse vluchten in Spanje of de EU. Arasanzeen heeft een klacht ingediend bij de nationale politie en bij de luchthavenautoriteiten in Malaga.



