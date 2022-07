De Mistura annuleert bezoek aan Laayoune

De persoonlijke gezant van de secretaris-generaal van de VN voor de Sahara, Staffan de Mistura, heeft zijn reis aan Laayoune opgeschort.

Dat maakt de woordvoerder van de secretaris-generaal van de VN bekend. De Mistura is momenteel in Marokko om een nieuwe dialoog over het conflict inzake de Sahara op gang te brengen.

Voorlopig stond enkel Marokko op de planning en zou de gezant geen bezoek brengen aan Spanje, Mauritanië of Algerije, zoals eerder dit jaar wel het geval was.

Het is niet duidelijk waarom De Mistura het bezoek aan de hoofdstad van de Marokkaanse Sahara overslaat.

