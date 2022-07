Algerije verbiedt academici deelname aan perscongressen Marokko

Het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Algerijnse academici formeel verzocht niet deel te nemen aan perscongressen in Marokko.

In een memo die naar het onderwijsministerie is verstuurd zijn onderzoekers en academici in Algerije ook geïnstrueerd om de samenwerking met Marokkaanse perspublicaties te staken.

Volgens de Algerijnse autoriteiten publiceert de Marokkaanse pers onwaarheden over Algerije en wil het land voorkomen dat Algerijnse onderzoekers plaatsnemen in wetenschappelijke commissies in Marokko.

In de memo wordt de pers in buurland Marokko beschuldigt van "manoeuvres om Algerijnen te instrumentaliseren" als onderdeel van de "vijandige en propagandistische politiek" tegen Algerije.

