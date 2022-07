Marokko: zorgministerie benadrukt opnieuw noodzaak herhaalprik tegen coronavirus

Het Ministerie van Volksgezondheid roept opnieuw op tot het laten zetten van een herhaalprik tegen het coronavirus.

Dat meldt Mouad Lamrabet, coördinator van het noodcentrum van het zorgministerie, dinsdag tijdens de tweewekelijkse corona-persconferentie in Rabat.

Het land zit momenteel midden in de vierde coronagolf en het blijft volgens Lamrabet belangrijk om de immuniteit tegen het virus hoog te houden.

De Omicron-variant van het coronavirus is momenteel dominant in Marokko. Submutant BA.5 komt met 70,5 procent het vaakst voor en submutant BA.2 is, met een aandeel van 23 procent, aan het uitdoven. Andere subtypen van Omicron zijn samen goed voor zes procent van de besmettingen in het land.



De tweede Omicron-golf zette zes weken geleden in en het aantal nieuwe besmettingen loopt nog niet af. Het positiviteitspercentage is, na een gemiddelde van 25 procent in de afgelopen weken, vandaag opgelopen tot 28 procent, hoger dan tijdens de eerste Omicron-golf die in januari van dit jaar plaatsvond.

Coronaslachtoffers

In de afgelopen zes weken zijn 422 patiënten in het ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting. Het aantal is aanzienlijk lager dan de 1925 in januari maar de piek van de huidige golf is nog niet bereikt en op de vooravond van het zomerseizoen en het offerfeest Eid al-Adha wordt rekening gehouden met een nieuwe opleving.



Op dit moment is het aantal doden en kritieke gevallen "beheersbaar". In de afgelopen zes weken zijn 42 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. De gemiddelde leeftijd van mensen die bezwijken aan het longvirus ligt op 68 jaar. 84 procent van de overledenen was ouder dan 60 jaar en 95 procent had onderliggende aandoeningen.

Ruim 42 procent van de overledenen was niet gevaccineerd en 34 procent heeft al langer dan een jaar geen herhaalprik laten zetten. Drie mensen stierven ondanks drie keer gevaccineerd te zijn geweest, allen hadden chronische aandoeningen en waren ouder dan 62 jaar.

Marokko biedt sinds begin deze maand een vierde coronaprik aan 60-plussers en volwassenen met een kwetsbare gezondheid.

