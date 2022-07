Minister Bourita ontvangt VN-gezant De Mistura

Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita heeft dinsdag gesprekken gevoerd met de persoonlijke gezant van de VN-secretaris-generaal voor de Sahara, Staffan de Mistura.

De Mistura is momenteel in Marokko om een nieuwe dialoog over het conflict inzake de Sahara op gang te brengen.

De gesprekken werden bijgewoond door de VN-ambassadeur voor Marokko, Omar Hilale. De Marokkaanse topdiplomaten hebben opnieuw aan De Mistura laten weten weer deel te willen nemen aan de zogenaamde 'rondetafelgesprekken'. Die onderhandelingen vonden voor het laatst plaats in 2019 onder leiding van de toenmalige VN-gezant voor de Sahara, de Duitser Horst Köhler.

Köhler nam in mei 2019 ontslag nadat hij er niet in slaagde de onverenigbare standpunten van Marokko en de Separatisten over de Sahara te verschuiven. Na de onsuccesvolle pogingen liet Marokko weten dat het niet van plan was terug te keren naar de onderhandelingstafel als Algiers niet aan zou schuiven.



Buurland Algerije bewapent, financiert en traint de separatistische Sahrawi-beweging en wordt door Rabat en iedereen met twee hersencellen gezien als drijvende kracht tegen de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

Algerije heeft daarentegen altijd beweerd geen belang te hebben in de Sahara-kwestie.



Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Het bezoek van de VN-gezant aan Marokko werd eind april aangekondigd nadat De Mistura de resultaten van zijn eerste bezoek presenteerde aan de VN-Veiligheidsraad. Hij bezoek zou aanvankelijk in mei plaatsvinden maar werd uitgesteld omdat hij besmet raakte met het coronavirus.

Er is sinds de eerste regionale rondreis van De Mistura veel gebeurd rondom de Sahara-kwestie. Zo ging zwaargewicht Spanje overstag en heeft de regering steun betuigd voor het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Sahara. Enkele maanden later volgde ook Nederland.

