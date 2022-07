EU: meeste migranten van drama in Melilla reisden door Algerije en Libië

De meeste migranten die deelnamen aan de massale en gewelddadige bestorming van de Marokkaans-Spaanse grens eind vorige maand reisden door Algerije en Libië om in Marokko te geraken.

Dat meldt Ylva Johansson, Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, maandag in haar openingstoespraak tijdens de plenaire debatsessie in het Europees Parlement.

De bewindsvrouw wijdde maandag een groot deel van haar toespraak aan het verlies van mensenlevens, buitensporig geweld en de onmenselijke behandeling van personen die internationale bescherming zoeken aan de grens met Europa.

"Geweld aan de EU-grens is onaanvaardbaar", zei Johansson. "Vandaag zijn mijn gedachten bij degenen die zijn omgekomen in Melilla, degenen die gewond zijn geraakt en hun families. Ik zal de beelden van de doden en de levenden nooit vergeten.", voegde ze toe.



Bij de bestorming van de Spaans-Marokkaanse grens zijn eind juni minstens 27 mensen om het leven gekomen, de meesten als gevolg van ernstige verwondingen die migranten opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels.

Naar schatting bestormden 2000 migranten het zes meter hoge grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.





Johansson vreest dat er nog meer slachtoffers zijn. "Er zijn nog veel meer gewonden. Niet alleen migranten, maar ook een groot aantal wetshandhavers die onder grote druk hebben gestaan".

Zwarte vrijdag

De Eurocommissaris bevestigde dat 134 mensen de grens hebben weten over te steken en zijn aangekomen in het migratiecentrum in de Spaanse exclave Melilla, de meeste zijn afkomstig uit Soedan. "Velen van hen zijn jong, misschien minderjarig" merkte ze op. Ook hebben de meeste migranten aangegeven van plan te zijn asiel aan te vragen.



Het merendeel van de migranten probeerde de grens over te steken bij een grenspost die enkel gereserveerd is voor lokale bewoners. Deze doorgang in het Noord-Marokkaanse Nador heeft vier smalle gangen die niet bestand zijn tegen een grote menigte. Door de stormloop van ruim 2000 migranten werden veel migranten verpletterd. Anderen stierven toen ze van het zes meter hoge hekwerk vielen.

Johansson noemt het "onaanvaardbaar" dat mensen met geweld proberen de EU-grens over steken of sterven tijdens pogingen daartoe. De prioriteit ligt volgens haar nu vooral bij het verlenen van medische zorg en het vaststellen van de feiten.



"Ik steun de oproepen van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie voor onderzoek naar dit tragische verlies van mensenlevens ten zeerste", zei ze. Ze verwelkomde ook de opening van een onderzoek door het Spaanse parket en de Nationale Mensenrechtenraad (CNDH) in Marokko.

Algerije en Libië

In haar toespraak hekelde de Eurocommissaris ook de malafide organisaties die gespecialiseerd zijn in mensenhandel en migrantensmokkel. "Wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat in het algemeen 99 procent van de migranten in een illegale situatie gebruik maken van smokkelaars en dat de meeste migranten in Marokko illegaal het land in zijn aangekomen".



De Spaanse exclaves Melilla en Ceuta in het noorden van Afrika zijn een geliefd doel van illegale migranten, die vooral uit Soedan, Mali en Tsjaad komen, omdat ze zo de EU kunnen bereiken en asiel aan kunnen vragen zonder zelf de Middellandse Zee te hoeven oversteken.

Johansson bevestigde dat de meeste migranten uit Soedan kwamen en via Libië en Algerije zijn gereisd om in Marokko aan te komen. "De migranten zijn gesmokkeld door een woestijn die net zo dodelijk kan zijn als de Middellandse Zee of de Atlantische Oceaan", zei Johansson.



"De migratiestromen naar Europa kunnen alleen worden beheerd als wordt samengewerkt met partners buiten Europa". Ze doelt daarmee op de transitlanden zoals Marokko en Algerije en de landen van herkomst. "Het opbouwen van partnerschappen die de grondoorzaken van migratie aanpakken" zal ervoor zorgen dat mensen niet meer de behoefte voelen om hun leven te riskeren op een levensgevaarlijke reis.

Marokko is volgens Johansson een belangrijke strategische partner voor de EU bij het beheer van migratie en het bestrijden van migrantensmokkel. Alleen al dit jaar heeft Marokko 26.000 irreguliere vertrekken voorkomen, waarvan een tiende op zee.

"We hebben een zeer goede samenwerking met Spanje en ik sta in nauw contact met de Spaanse regering". Johansson is naar eigen zeggen van plan om verder samen te werken met Marokko om de gebeurtenissen in Melilla te bespreken en de migratiepartnerschap verder te versterken.

