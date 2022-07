Migrantendrama Melilla: agenten grenspolitie omringd, bedreigd en geslagen door migranten

Agenten van de grenspolitie die dienst hadden tijdens de massale grensbestorming eind vorige maand werden omsingeld en geslagen door migranten.

Dat blijkt uit getuigenissen van Marokkaanse grenshandhavers.

Het proces tegen de 36 migranten die betrokken waren bij het geweld tegen wetshandhavers tijdens de bestorming van de Spaans-Marokkaanse grens is maandag in Nador van start gegaan. 28 van hen zullen worden berecht voor deelname aan een criminele organisatie en het opzettelijk in brand steken van het bos nabij het grenshek.

De verdachten werden gearresteerd nadat ze eind juni probeerden de grensovergang met de Spaanse exclave Melilla over te steken. Ze maakten deel uit van een groep van ongeveer 500 migranten die gewapend met stokken en scherpe voorwerpen een stormloop uitvoerden op de grens met Spanje.



Bij de gewelddadige grensbestorming zijn minstens 23 mensen om het leven gekomen, de meesten als gevolg van ernstige verwondingen die migranten opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels.

Naar schatting bestormden 2000 migranten het zes meter hoge grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.



Geweld door migranten

Tijdens het proces kwamen maandag meerdere agenten van de grenspolitie aan het woorden en deelden hun ervaring die ze opdeden tijdens pogingen om de grote menigte te beletten het grenshek te bestormen. Eén van de agenten vertelt die bewuste dag verrast te zijn geweest door het "extreme geweld" en de "grote hordes hysterische migranten".

"Op 23 juni 2022 hadden we de opdracht om de orde te handhaven toen we omstreeks 11.00 uur werden verrast door een aanval door meer dan duizend migranten uit de sub-Sahara die zich in het Aznoudoune-bos verstopten. Ze waren gewapend met kapmessen en knuppels en begonnen met stenen naar de veiligheidstroepen te gooien. Ze maakten misbruik van hun positie op de top van een heuvel waardoor een groot aantal agenten gewond raakte", getuigde de agent.



Hij en zijn collega's probeerden de aanval af te weren maar konden de massale toestroom van migranten niet voorkomen. Hij en een andere agent werden op een gegeven moment omringd en geslagen door migranten.

"Ze hebben ons een half uur vastgehouden en ons onderworpen aan alle vormen van marteling. Op een gegeven moment hoorde ik één van hen zeggen dat ze me gaan vermoorden", zei de agent.



Politie-uitrusting

Uit politieonderzoeken is gebleken dat de migranten de uitrusting van de gewonde agenten afpakten. Migranten liepen weg met politie-uniformen, wapenstokken en traangasgranaten.

Ook bleek dat de grote groep migranten, voordat de massale aanval plaatsvond, kamp hadden opgezet in het Gourougou-bos. Ze werden daarbij geïnstrueerd en geleid door een Soedanees met de bijnaam 'Abou Chiba'.

Gedurende de urenlange grensbestorming zou hij toezicht hebben gehouden op de menigte en de migranten hebben aangemoedigd de bevelen van de politie te negeren.

