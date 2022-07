Marhaba 2022: woede en onbegrip onder reizigers wegens lange wachttijden

De lange wachttijden als gevolg van de drukte in de havens van Algeciras en Ceuta leiden tot veel frustratie en onbegrip bij reizigers die op weg zijn naar Marokko.

Ondanks toezeggingen van havenbedrijven aan beide kanten van de zeestraat zitten reizigers alsnog urenlang vast op het haventerrein. Het passagiersverkeer is ernstig verstoord geraakt met lange wachtrijen en enorme files tot gevolg. Reizigers moeten soms wel 12 uren wachten tot ze aan boord kunnen.

Iedere zomer maken zo'n drie miljoen Marokkanen de overtocht van Spanje naar het Noord-Afrikaanse land. De afgelopen twee jaar was dat onmogelijk. In eerste instantie vanwege de coronamaatregelen, maar later bleven Marokkaanse havens gesloten voor Spaanse schepen vanwege een diplomatiek geschil.

De coronamaatregelen zijn zo goed als verdwenen en de twee landen hebben de ruzie bijgelegd waardoor ook de veerdiensten konden worden hervat. Reisprofessionals verwachten dit jaar dan ook een hogere opkomst dan in het pre-pandemische 2019.



Dit jaar valt de vakantieperiode voor een deel tijdens de vieringen rondom het offerfeest Eid al-Adha. De haven van Tanger-Med, de belangrijkste toegangspoort voor Marokkaanse diaspora, voorziet een aanzienlijke aankomst van passagiers in de eerste twee weken van juli. Het offerfeest start in Nederland en Marokko respectievelijk op zaterdag 9 en zondag 10 juli.

Havenbedrijven hadden voor aanvang van de jaarlijkse zomervakantiecampagne Marhaba aangekondigd meer personele en materiële middelen te zullen inzetten om de doorstroom van het passagiers- en autoverkeer te verzekeren.



Ook in Ceuta gaat het mis. Een gebrek aan middelen, infrastructuur en personeel leiden tot kilometerslange wachtrijen aan de grens. De twee landen wijzen naar elkaar en geven aan dat de zaak in de soep loopt door een gebrek aan medewerking vanuit de andere kant van de Straat. Ook zorgen nieuwe en strengere douaneregels en borgregelingen in Marokko voor veel discussie en langere wachttijden.

De havenvakbond in Algeciras heeft de havenautoriteiten opgeroepen actie te ondernemen om de werkdruk te verlagen en de oversteek voor passagiers te versoepelen.

