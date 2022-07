Weer geschoten op woning van familie van kickbokser Jamal Ben Saddik

Na de schietpartij van 1 juni is er vandaag weer geschoten op de woning van de Marokkaans-Belgische kickbokser Jamal Ben Saddik in de Zegepraalstraat in Antwerpen.

De woning werd beschoten op klaarlichte dag onder het oog van een politiecamera die speciaal is geplaatst na de eerste aanslagen.

Het incident gebeurde omstreeks 18.30 uur. Volgens een buurtbewoner klonk er een reeks schoten achter elkaar. "Het klonk als een veelklapper bij vuurwerk. Toen ik hoorde dat er weer geschoten was, ben ik even gaan kijken. De hulzen lagen voor de deur van de woning.". De technische is ter plaatse voor sporenonderzoek en de straat waarin de woning zich bevindt is afgesloten.

Jamal Ben Saddik reageerde vanmiddag met een bericht op zijn Instagram-pagina waarin hij elke betrokkenheid bij de aanslagen ontkent. Hij is ook de verdachtmaking over hem en gerechtelijke drugsonderzoeken zat. Bovendien woont hij al jaren niet meer in Borgerhout.

Het is al de vierde aanslag in de Zegepraalstraat en de nabijgelegen De Winterstraat. Vannacht werd rond 4.30 ook al geschoten op een woning in de buurt. Daarbij werden maar liefst tien kogels afgevuurd.

