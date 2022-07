Meer dan 6000 apenpokkengevallen gemeld, WHO opnieuw in beraad

Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 6000 gevallen van apenpokken gemeld uit 58 landen.

Ongeveer 80 procent van de infectiemeldingen komt uit Europa, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Die organiseert later deze maand opnieuw een vergadering van de commissie die adviseert of de uitbraak reden is een wereldwijde crisissituatie uit te roepen. Die status is het hoogste alarmniveau binnen de WHO. Eind vorige maand concludeerde de commissie dat daarvoor nog geen reden is. Tot het uitroepen van een 'noodsituatie van internationaal belang' wordt overgegaan als bijvoorbeeld blijkt dat het virus in nieuwe landen fors de kop opsteekt, of als geïnfecteerden ineens veel zieker worden.

"Ik blijf me zorgen maken over de omvang en verspreiding van het virus over de hele wereld", zei WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genève. Volgens hem betekent een gebrek aan tests dat veel infecties waarschijnlijk niet zijn gemeld.



In Nederland is het virus tot nu toe bij 352 mensen vastgesteld. Het verspreidingstempo neemt toe, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag.

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaan blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet ernstig ziek van een infectie.

