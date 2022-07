Marhaba 2022: drukte grensovergang Ceuta drastisch afgenomen

De drukte aan de grens tussen de Spaanse exclave Ceuta en Marokko is de afgelopen dagen merkbaar afgenomen.

Vorige week stond het Loma Colmenar-plein in Ceuta tot aan de nok gevuld met honderden auto's die aan het wachten waren om de grens met Marokko over te steken maar in de loop van deze week staat het plein nagenoeg leeg.

Het verkeer bij de grensovergang raakte eind juni ernstig verstoord met lange wachtrijen en enorme files tot gevolg. Reizigers moesten soms wel 12 uren in de brandende zon wachten om de grens over te steken en spraken van een "onmenselijke situatie". De drukte werd grotendeels veroorzaakt door lange wachttijden bij de Marokkaanse douane.

Het nieuws over de erbarmelijke omstandigheden in Ceuta heeft er voor gezorgd dat reizigers uit voorzorg uitwijken naar de haven van Tanger waardoor de verkeersophoping in Ceuta is afgenomen.

